Stop adani. Протесты прошли в Австралии против строительства угольной шахты

Новости Австралии. Австралию объединил всеобщий день борьбы с планами угольных королей открыть новый разрез Кармайкл в Центральном Квинсленде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди собрались на митинги в Сиднее, Брисбене, Мельбурне и других городах. На побережье живыми буквами выложили призыв остановить известную угледобывающую компанию.