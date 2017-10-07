Прямой эфир

Stop adani. Протесты прошли в Австралии против строительства угольной шахты

07 октября 2017 15:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австралии. Австралию объединил всеобщий день борьбы с планами угольных королей открыть новый разрез Кармайкл в Центральном Квинсленде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Stop adani. Протесты прошли в Австралии против строительства угольной шахты-1

Люди собрались на митинги в Сиднее, Брисбене, Мельбурне и других городах. На побережье живыми буквами выложили призыв остановить известную угледобывающую компанию.

Stop adani. Протесты прошли в Австралии против строительства угольной шахты-3

Участники акции отмечают: угольная промышленность, равно как и энергетика, считаются самыми «грязными» в мире и наносят непоправимый вред окружающей среде.

Stop adani. Протесты прошли в Австралии против строительства угольной шахты-5

 

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кадры с места аварии, в которой погиб вице-премьер Кыргызстана
07 октября 2017 14:53

Кадры с места аварии, в которой погиб вице-премьер Кыргызстана

В Бразилии возросло число жертв поджога в детском саду
07 октября 2017 14:47

В Бразилии возросло число жертв поджога в детском саду

Авиакомпания Air Berlin сократит около 1500 сотрудников
07 октября 2017 13:38

Авиакомпания Air Berlin сократит около 1500 сотрудников