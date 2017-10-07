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Кадры с места аварии, в которой погиб вице-премьер Кыргызстана

07 октября 2017 14:53
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Новости Кыргызстана. Вице-премьер Кыргызстана Темир Джумакадыров погиб в ДТП по дороге в Талас Внедорожник, в котором он находился, столкнулся с грузовиком.

Кадры с места аварии, в которой погиб вице-премьер Кыргызстана-1

Вместе с Джумакадыровым погибли его помощник и водитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадры с места аварии, в которой погиб вице-премьер Кыргызстана-3

По предварительной версии, виновник аварии – водитель грузовика, который выехал на встречную полосу движения.

Кадры с места аварии, в которой погиб вице-премьер Кыргызстана-5

# Авария

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