Кадры с места аварии, в которой погиб вице-премьер Кыргызстана

Новости Кыргызстана. Вице-премьер Кыргызстана Темир Джумакадыров погиб в ДТП по дороге в Талас Внедорожник, в котором он находился, столкнулся с грузовиком.

Вместе с Джумакадыровым погибли его помощник и водитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.