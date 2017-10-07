Кадры с места аварии, в которой погиб вице-премьер Кыргызстана

Новости Кыргызстана. Вице-премьер Кыргызстана Темир Джумакадыров погиб в ДТП по дороге в Талас Внедорожник, в котором он находился, столкнулся с грузовиком.
Новости Кыргызстана. Вице-премьер Кыргызстана Темир Джумакадыров погиб в ДТП по дороге в Талас Внедорожник, в котором он находился, столкнулся с грузовиком.
Вместе с Джумакадыровым погибли его помощник и водитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной версии, виновник аварии – водитель грузовика, который выехал на встречную полосу движения.