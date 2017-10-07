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В Анталье автобус, перевозивший туристов из аэропорта, врезался в пальму и перевернулся

07 октября 2017 17:15
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Новости Турции. Автобус с туристами из Германии попал в ДТП в турецкой Анталье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Анталье автобус, перевозивший туристов из аэропорта, врезался в пальму и перевернулся -1

Водитель не справился с управлением на скользком шоссе.

В Анталье автобус, перевозивший туристов из аэропорта, врезался в пальму и перевернулся -3

Автобус врезался в пальму и перевернулся. По предварительным данным, жертвами аварии стали 3 человека.

В Анталье автобус, перевозивший туристов из аэропорта, врезался в пальму и перевернулся -5

Более 10 пострадали. Один турист в тяжелом состоянии. Известно, что на борту были дети. Автобус перевозил туристов из аэропорта. У них был первый день отдыха.

В Анталье автобус, перевозивший туристов из аэропорта, врезался в пальму и перевернулся -7

# Фотофакт # Авария

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