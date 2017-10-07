В Анталье автобус, перевозивший туристов из аэропорта, врезался в пальму и перевернулся

Новости Турции. Автобус с туристами из Германии попал в ДТП в турецкой Анталье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель не справился с управлением на скользком шоссе.

Автобус врезался в пальму и перевернулся. По предварительным данным, жертвами аварии стали 3 человека.