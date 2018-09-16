В России погибла пятилетняя девочка. Предварительно, её покусала собака

Новости России. 15 сентября в посёлке Рощино Гурьевского района погибла пятилетняя девочка.

Как сообщает СУ СК России по Калининградской области, на теле погибшей были обнаружены укусы животного. Предварительно, малышку покусала собака, которую родители девочки купили примерно двумя неделями ранее.

Чтобы узнать все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Допрашиваются свидетели. Назначена судмедэкспертиза для выяснения точной причины смерти ребёнка.