Прямой эфир

В США на 91 году жизни скончался актёр из сериала «Секретные материалы»

16 сентября 2018 08:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В Калифорнии на 91 году жизни умер актёр Питер Донат.  

Как сообщает Daily Mail, мужчина скончался 10 сентября в своём доме. По словам жены Доната, он умер в результате осложнений, вызванных диабетом.  

Питер Донат родился 20 января 1928 в Канаде. В 1950 году мужчина переехал в США, где первое время играл в театрах, а затем сумел проявить себя как актёр кино.  

Артист известен своими ролями в «Миссия невыполнима», «Крестный отец – 2», «Ангелы Чарли» и «Секретные материалы», где сыграл в шести эпизодах.  

У Доната остались жена и трое детей.  

# Некролог # Питер Донат

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за пожара в трюме у берегов Индонезии затонул паром: погибли 10 человек
15 сентября 2018 17:18

Из-за пожара в трюме у берегов Индонезии затонул паром: погибли 10 человек

Италия и Австрия предлагают держать беженцев на кораблях, пока не решится вопрос о предоставлении убежища
15 сентября 2018 17:16

Италия и Австрия предлагают держать беженцев на кораблях, пока не решится вопрос о предоставлении убежища

В Италии автобус со студентами из Боснии и Герцеговины столкнулся с грузовиком: 15 пострадавших, водитель автобуса погиб
14 сентября 2018 13:51

В Италии автобус со студентами из Боснии и Герцеговины столкнулся с грузовиком: 15 пострадавших, водитель автобуса погиб