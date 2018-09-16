В США на 91 году жизни скончался актёр из сериала «Секретные материалы»

Новости США. В Калифорнии на 91 году жизни умер актёр Питер Донат.

Как сообщает Daily Mail, мужчина скончался 10 сентября в своём доме. По словам жены Доната, он умер в результате осложнений, вызванных диабетом.

Питер Донат родился 20 января 1928 в Канаде. В 1950 году мужчина переехал в США, где первое время играл в театрах, а затем сумел проявить себя как актёр кино.

Артист известен своими ролями в «Миссия невыполнима», «Крестный отец – 2», «Ангелы Чарли» и «Секретные материалы», где сыграл в шести эпизодах.

У Доната остались жена и трое детей.