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Из-за пожара в трюме у берегов Индонезии затонул паром: погибли 10 человек

15 сентября 2018 17:18
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Новости Индонезии. У берегов Индонезии потерпел крушение паром: погибли 10 человек, еще 11 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за пожара в трюме у берегов Индонезии затонул паром: погибли 10 человек-1

Трагедия случилась из-за пожара в одном из трюмов. Экипаж старался потушить пламя собственными силами, однако судно быстро наполнилось водой и стало тонуть. Из-за плохих погодных условий и больших волн спасатели смогли добраться до терпевших бедствие лишь спустя три часа.

Из-за пожара в трюме у берегов Индонезии затонул паром: погибли 10 человек-4

Им удалось спасти более 120 пассажиров и членов экипажа. Причины, вызвавшие пожар на пароме, устанавливаются.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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