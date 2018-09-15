Из-за пожара в трюме у берегов Индонезии затонул паром: погибли 10 человек

Новости Индонезии. У берегов Индонезии потерпел крушение паром: погибли 10 человек, еще 11 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия случилась из-за пожара в одном из трюмов. Экипаж старался потушить пламя собственными силами, однако судно быстро наполнилось водой и стало тонуть. Из-за плохих погодных условий и больших волн спасатели смогли добраться до терпевших бедствие лишь спустя три часа.