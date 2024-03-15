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Каждый третий житель Молдовы оказался за чертой бедности

15 марта 2024 07:42
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Каждый третий житель Молдовы оказался за чертой бедности. Такие данные публикует Национальное бюро статистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый третий житель Молдовы оказался за чертой бедности-1

Известно, что такой показатель в стране зафиксирован впервые в ее истории. Кроме этого, тенденция не единственная из тех, что заставляет местных жителей беспокоиться. В Молдове также растет уровень безработицы и эмиграции.

# Экономический кризис # Новости Молдовы

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