На карте мира может стать одной неспокойной точкой больше. США начали подготовку солдат к боевым действиям в Арктике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель мероприятий – отстоять свое доминирование в этом регионе. По мнению американских аналитиков, необходимость маневров связана с растущим беспокойством Вашингтона, которое вызывают Россия и Китай. Отметим, в феврале на Аляске уже прошли учения армии США. Тогда командование решило адаптировать военных к экстремальным условиям. Поставленные задачи выполняли 8 000 бойцов.