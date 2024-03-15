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США начали подготовку солдат к боевым действиям в Арктике

15 марта 2024 07:42
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На карте мира может стать одной неспокойной точкой больше. США начали подготовку солдат к боевым действиям в Арктике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

США начали подготовку солдат к боевым действиям в Арктике-1

Цель мероприятий – отстоять свое доминирование в этом регионе. По мнению американских аналитиков, необходимость маневров связана с растущим беспокойством Вашингтона, которое вызывают Россия и Китай. Отметим, в феврале на Аляске уже прошли учения армии США. Тогда командование решило адаптировать военных к экстремальным условиям. Поставленные задачи выполняли 8 000 бойцов.

# Военные учения

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