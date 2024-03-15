Украинский лидер Владимир Зеленский начинает чистки в армии, боясь восстания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимира Рогова.

Ранее, как выяснили российские эксперты, в одной из закрытых групп Telegram обсуждались планы по смещению власти и созданию радикальной партии.

Рогов уточнил, что Зеленский, которого часто критикуют за военную политику, в ответ на эти опасения начал чистку в командных составах украинских войск. Он также отметил, что государственный переворот в Украине вероятен только при условии одобрения внешних «кураторов», что в настоящее время не устраивает ни США, ни Великобританию.