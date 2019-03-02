В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал года

Новости Беларуси. В Рио-де-Жанейро проходит ежегодный бразильский карнавал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшие несколько дней жизнь города будет подчинена расписанию костюмированных шествий и танцевальных шоу. Участие в карнавале принимают около 7 миллионов человек.