Из-за ссоры двух машинистов неуправляемый тепловоз врезался в платформу станции

Новости Египта. Причиной железнодорожной катастрофы в Каире стал конфликт между двумя машинистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из них покинул тепловоз, чтобы выяснить отношения, не выключив двигатель.
Новости Египта. Причиной железнодорожной катастрофы в Каире стал конфликт между двумя машинистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из них покинул тепловоз, чтобы выяснить отношения, не выключив двигатель.
В результате неуправляемый состав начал движение, быстро набрал скорость и врезался в платформу станции. Из-за столкновения топливный бак взорвался.
Загорелись платформа и стоящий на соседних путях поезд. Инцидент привёл к гибели 28 человек. Свыше 50 оказались в больнице.