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Из-за ссоры двух машинистов неуправляемый тепловоз врезался в платформу станции

28 февраля 2019 18:05
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Новости Египта. Причиной железнодорожной катастрофы в Каире стал конфликт между двумя машинистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из них покинул тепловоз, чтобы выяснить отношения, не выключив двигатель.

Из-за ссоры двух машинистов неуправляемый тепловоз врезался в платформу станции-1

В результате неуправляемый состав начал движение, быстро набрал скорость и врезался в платформу станции. Из-за столкновения топливный бак взорвался.

Из-за ссоры двух машинистов неуправляемый тепловоз врезался в платформу станции-4

Загорелись платформа и стоящий на соседних путях поезд. Инцидент привёл к гибели 28 человек. Свыше 50 оказались в больнице.

# ЧП # Фотофакт

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