МИД Беларуси обеспокоен нарастанием конфликта между Индией и Пакистаном и призывает эти страны к сдержанности

По-прежнему сложной остается обстановка на индийско-пакистанской границе. Ночью пакистанская армия обстреляла населенные пункты в индийских штатах Джамму и Кашмир, чем спровоцировала ответный удар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бомбежка длилась около часа. 28 февраля Пакистан временно приостановил движение поездов в Индию. А накануне обе страны закрыли воздушное пространство.

Ситуация вызывает всё больше беспокойства. С тревогой за эскалацией конфликта наблюдает Беларусь. МИД нашей страны призывает стороны к сдержанности, снятию напряженности путем переговоров, не прибегая к использованию военной силы.