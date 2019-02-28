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МИД Беларуси обеспокоен нарастанием конфликта между Индией и Пакистаном и призывает эти страны к сдержанности

28 февраля 2019 14:19
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По-прежнему сложной остается обстановка на индийско-пакистанской границе. Ночью пакистанская армия обстреляла населенные пункты в индийских штатах Джамму и Кашмир, чем спровоцировала ответный удар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси обеспокоен нарастанием конфликта между Индией и Пакистаном и призывает эти страны к сдержанности-1

МИД Беларуси обеспокоен нарастанием конфликта между Индией и Пакистаном и призывает эти страны к сдержанности-3

МИД Беларуси обеспокоен нарастанием конфликта между Индией и Пакистаном и призывает эти страны к сдержанности-5

Бомбежка длилась около часа. 28 февраля Пакистан временно приостановил движение поездов в Индию. А накануне обе страны закрыли воздушное пространство.

Ситуация вызывает всё больше беспокойства. С тревогой за эскалацией конфликта наблюдает Беларусь. МИД нашей страны призывает стороны к сдержанности, снятию напряженности путем переговоров, не прибегая к использованию военной силы.

МИД Беларуси обеспокоен нарастанием конфликта между Индией и Пакистаном и призывает эти страны к сдержанности-8

# МИД Беларуси # Фотофакт

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