На 89 году ушёл из жизни лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов

Новости мира. В Санкт-Петербурге на 89 году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. Об этом РИА Новости сообщила супруга академика Тамара.

В конце ноября 2018 года Алферов почувствовал недомогание на заседании РАН, после чего он был доставлен в больницу. В Академии наук пояснили, что у Жореса случился гипертонический криз.

В декабре того же года физик был выписан, но мужчина продолжил поправлять своё здоровье в подмосковном санатории.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. В Минске окончил среднюю школу с золотой медалью, а затем без экзаменов поступил в Ленинградский электротехнический институт.

В 2000 году стал Нобелевским лауреатом. Всего у Алферова более 20 наград и званий.

Стоит упомянуть, что его исследования помогли создать мобильные телефоны, проигрыватели компакт-дисков, светодиоды и солнечные батареи.