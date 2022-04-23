В Литве осквернили статую солдатам ВОВ, в Риге хотят демонтировать сразу 5 памятников

В Прибалтике явно нездоровое отношение к памятникам советских воинов. В Литве вандалы осквернили статую солдатам Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Монумент в центре Паланги залили краской. А на территории этого мемориала похоронены 106 неизвестных советских воинов. Они сражались с нацистами в западной части Литвы, а сегодня их подвиг оскорблен.

В Латвии к сносу приговорили сразу пять памятников советским воинам-освободителям. Мемориалы было решено демонтировать: они якобы «укрепляют коммунистическую идеологию в оккупированных странах». Теперь самоуправление хочет пустить под снос и монумент освободителям в Риге. Он же – цитата – «рупор имперской идеологии России».

Накануне советский памятник Красной армии был сорван с постамента в западноукраинском городе Черновцы.