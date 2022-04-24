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24 апреля во Франции пройдут решающие выборы президента страны

24 апреля 2022 07:04
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Новости Франции. Второй тур и два кандидата: Франция голосует за нового президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

24 апреля во Франции пройдут решающие выборы президента страны-1

В борьбе за главный пост уже знакомые, в том числе друг другу, соперники: действующий лидер Пятой республики Эммануэль Макрон и его оппонент – глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Этот дуэт уже встречался на политической арене.  

24 апреля во Франции пройдут решающие выборы президента страны-4

Пять лет назад победу Макрону принесли 66 % голосов. Если социологи окажутся правы, и в этот раз исход президентской гонки снова будет в его пользу. Но результаты выборов во многом будут зависеть от активности избирателей. Если противники действующей власти окажутся более вовлеченными в голосование, то вполне возможно, что победу будут праздновать евроскептики.  

# Выборы во Франции # Эммануэль Макрон # Марин Ле Пен # Фотофакт

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