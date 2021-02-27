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В Риме +17, в Москве +1. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 марта

27 февраля 2021 20:42
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В Париже синоптики обещают небольшую облачность, без осадков. Столбик термометра здесь покажет +11°C, рассказали в программе «Плюс-минус». 

В Вене +7°C, без осадков. В Риме ясный день без осадков и 17 градусов тепла. +14°C обещают в Мадриде, здесь облачно с прояснениями.

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В Риме +17, в Москве +1. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 марта-1

В столице Болгарии +7°C, без осадков. В Анкаре также без осадков, до +3°C. В Афинах возможен дождь, здесь обещают 12 градусов тепла.

В Риме +17, в Москве +1. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 марта-4

В Прибалтике температура воздуха чуть ниже: в Риге +8°C и без осадков, +7°C и дождь в Вильнюсе. В Варшаве также ожидается солнечная погода и 7 градусов тепла.

В Риме +17, в Москве +1. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 марта-7

В Киеве возможен мокрый снег, температура воздуха +3°C. В Москве синоптики также обещают осадки в виде мокрого снега, столбики термометров, по прогнозам, покажут +1°C.

# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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