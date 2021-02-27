В Риме +17, в Москве +1. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 марта

В Париже синоптики обещают небольшую облачность, без осадков. Столбик термометра здесь покажет +11°C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене +7°C, без осадков. В Риме ясный день без осадков и 17 градусов тепла. +14°C обещают в Мадриде, здесь облачно с прояснениями. До +10 и дожди. Удивит ли погода белорусов в первую неделю весны?

В столице Болгарии +7°C, без осадков. В Анкаре также без осадков, до +3°C. В Афинах возможен дождь, здесь обещают 12 градусов тепла.

В Прибалтике температура воздуха чуть ниже: в Риге +8°C и без осадков, +7°C и дождь в Вильнюсе. В Варшаве также ожидается солнечная погода и 7 градусов тепла.