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В результате взрывов в Кабуле погибли не менее 25 человек

30 апреля 2018 09:15
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Новости Афганистана. Утром 30 апреля в Кабуле прогремели два взрыва. Погибли не менее 25 человек.  

Как сообщает AFP, в числе погибших и пострадавших фотокорреспондент AFP Ша Мараи и пять других журналистов. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».  

Первый взрыв прогремел в 8:00 по местному времени (6:30 по мск) возле штаба разведывательного ведомства Афганистана. Взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.  

Второй взрыв произошёл через несколько минут после первого. Его осуществил террорист-смертник, который замаскировался под журналиста.  

По имеющимся сведениям, погибли не менее 25 человек, ещё 49 пострадали.  

# Взрыв

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