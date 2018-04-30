В результате взрывов в Кабуле погибли не менее 25 человек

Новости Афганистана. Утром 30 апреля в Кабуле прогремели два взрыва. Погибли не менее 25 человек.

Как сообщает AFP, в числе погибших и пострадавших фотокорреспондент AFP Ша Мараи и пять других журналистов. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Первый взрыв прогремел в 8:00 по местному времени (6:30 по мск) возле штаба разведывательного ведомства Афганистана. Взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.

Второй взрыв произошёл через несколько минут после первого. Его осуществил террорист-смертник, который замаскировался под журналиста.

По имеющимся сведениям, погибли не менее 25 человек, ещё 49 пострадали.