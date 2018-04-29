Ситуация на улицах Еревана в подвешенном состоянии, напряжение усиливается. Репортаж СТВ из Армении

Новости Беларуси. Главная политическая тема последних нескольких дней на постсоветском пространстве – ситуация в Армении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент Беларуси на неделе публично возвращался к ней как минимум дважды: во время послания к белорусскому народу и в телефонном разговоре с президентом Армении Арменом Саркисяном, во время которого лидеры двух стран условились «работать в контакте» и отправить в Армению группу журналистов с целью объективного освещения событий.

От СТВ в Ереван отправилась Анастасия Дехтяр. Цвет настроения – пестрый! Запах бархатных цветов абрикоса добавил в воздух еще один информационный термин: «бархатные изменения».

Анастасия Дехтяр, СТВ:

О мирном, но решительном настрое говорит и альтернативное название – восстание поднятых ладоней. Протестующие поднимают руки вверх, тем самым показывая власти и силовикам, что они безоружны.

Наклейки на площади Республики появились после митинга. Надпись на них переводится как «Соблюдайте порядок и дисциплину на благо нашего общего дела». Кстати, на митинг по предварительным подсчетам пришли около 100 тысяч человек. Большинство из них на следующее утро вернулись для «зачистки» города от мусора. Семилетний Ваган сегодня гоняет у Ереванского каскада на велосипеде. Это он будет жить завтра с оглядкой на вчера. Ведь по сути именно сейчас происходят переломные процессы в истории республики. Вот его детский взгляд на политику.

Ваган:

Мы всегда с мамой ходили на балкон, чтобы увидеть, что они там кричат. Радовались, что Серж ушел. Армения попала в зону политической турбулентности. Вторую неделю страна напряжена. Протесты. Между тем, местные социологи отмечают эдакую народную апатию к госаппарату. Исследования уровня доверия власти обличают рекордно низкие цифры – 25 %.

Арам Навасардян, директор Института общественного мнения в Армении, социолог:

На ровном месте буквально создавались дополнительные трудности для жизни. Такое отношение к жизни приводило к тому, что люди были недовольны разными министрами, органами власти. Как говорится, прорвало, когда бывший президент Серж Саргясян больше двух недель назад был назначен на пост премьер-министра. Несколько лет назад в Армении прошел конституционный референдум, тогда было принято решение перейти на парламентскую форму правления.

Нина Михрябян, житель Еревана:

Народ просто взбунтовался. Если раньше хотя бы для фикции мы участвовали в президентских выборах, теперь президента назначает парламент на семь лет. С президентом разобрались – свадебный генерал, сидит там себе красиво. А премьера-то вообще никто не выбирает и не избирает!

Центральной фигурой среди митингующих стал оппозиционный депутат Никол Пашинян. После череды протестов две стороны решили сесть за стол переговоров. Серж Саргсян и Никол Пашинян не пришли к компромиссу, а сама встреча продлилась всего две с половиной минуты. Через сутки премьер-министр вынужден был подчиниться требованиям народа и подал в отставку.

Ушел красиво. Решение об отставке, по мнению экспертов, амортизировало критическую ситуацию. Ведь если бы власти не прислушались к голосу народа и применили силовую практику, мог бы повториться кровавый сценарий 10-летней давности.

Давид Хумарян, заместитель директора Армянского новостного радио:

Когда уже официально было заявление ушедшего премьер-министра Саргсяна, люди пили шампанское. Давид – потомственный журналист, четко и остро анализирует назревшее внутриполитическое воспаление.

Анастасия Дехтяр:

Что нужно сейчас Армении? Давид Хумарян:

Решение экономических вопросов. Это борьба с коррупцией. Вы знаете, это такое явление, которое европейцы называют good governance – «хорошее правление», качественное правление.

Политическая элита Армении нынче живет в режиме 24/7: заявления, консультации, разработка стратегий. На улицах Еревана пока ситуация в подвешенном состоянии, напряжение усиливается. Группы митингующих блокируют улицы, перегораживают перекрестки.

Весь Ереван сливается в одном протяжном звучание клаксона. В торговых точках самый популярный товар – государственный флаг, за ним едва ли не очереди. Правоохранители не в силах разрулить спонтанные дорожные пробки.

Похоже, такая активность будет наблюдаться как минимум до 1 мая (именно на этот день намечены выборы нового премьер-министра). 28 апреля пришла новость: республиканцы – а это до последнего времени правящая партия в Армении – своего кандидата выдвигать не будут.