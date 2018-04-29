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Мечты сбываются: 44-летний бразилец отказался от квартиры и воздвиг на побережье Рио-де-Жанейро песчаный замок

29 апреля 2018 14:31
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Новости Бразилии. Каждого из нас хоть раз посещала мысль: «как здорово было бы жить на берегу моря». Такую свою мечту осуществил 44-летний бразилец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мечты сбываются: 44-летний бразилец отказался от квартиры и воздвиг на побережье Рио-де-Жанейро песчаный замок-1

Он отказался от своей квартиры и воздвиг на побережье Рио-де-Жанейро замок, в котором живет вот уже 22 года. Хотя внутри помещение совсем маленькое, всего 3 квадратных метра, хозяин уверяет – для него места здесь хватает.

Мечты сбываются: 44-летний бразилец отказался от квартиры и воздвиг на побережье Рио-де-Жанейро песчаный замок-3

Каждый день «песчаный король» приводит в порядок свое жилище: поливает его водой и поправляет башенки. Марсио охотно позирует туристам и не представляет для себя другой жизни.

Мечты сбываются: 44-летний бразилец отказался от квартиры и воздвиг на побережье Рио-де-Жанейро песчаный замок-5

# Фотофакт # Социальная инфраструктура

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