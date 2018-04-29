Мечты сбываются: 44-летний бразилец отказался от квартиры и воздвиг на побережье Рио-де-Жанейро песчаный замок

Новости Бразилии. Каждого из нас хоть раз посещала мысль: «как здорово было бы жить на берегу моря». Такую свою мечту осуществил 44-летний бразилец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отказался от своей квартиры и воздвиг на побережье Рио-де-Жанейро замок, в котором живет вот уже 22 года. Хотя внутри помещение совсем маленькое, всего 3 квадратных метра, хозяин уверяет – для него места здесь хватает.