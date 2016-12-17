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В результате взрыва автобуса в турецком городе Кайсбери погибли 30 человек

17 декабря 2016 10:30
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Новости Турции.Тревожные сообщения приходят в эти часы из Турции.

Тринадцать человек погибли при взрыве автобуса в городе Кайсери.

Около полусотни пассажиров серьезно ранены – врачи борются за их жизни.

Военные, которые находились в этом транспортном средстве, отправлялись в увольнение.

Однако как утверждает следствие, вместе с солдатами могли ехать и гражданские лица.

Специалисты работают на месте теракта. Более подробная информация появится позже. Ни одна из группировок ответственность за подрыв автобуса на себя не взяла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности теракта в Турции здесь.

# Взрыв в Турции

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