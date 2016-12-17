Теракт в Турции: кадры с места трагедии появились в сети

Новости Турции. Тринадцать человек погибли при взрыве автобуса в турецком Кайсери, который расположен в центральной части страны.

55 пассажиров серьезно ранены – врачи сражаются за их жизни.

Военные, которые находились в армейском транспорте, отправлялись в увольнение.

Следователи, однако, допускают, что вместе с солдатами могли ехать гражданские, которые и совершили бомбовую атаку.

Ни одна из группировок вину за подрыв автобуса на себя не взяла.

Тем не менее, власти сообщают о 7 задержанных, которые подозреваются в причастности к этому преступлению,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.