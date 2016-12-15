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Британка испекла пирог в виде объемной модели деревни ради помощи церкви и священнику

15 декабря 2016 06:14
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Новости Великобритании. В британской деревне Юлгрейв изобрели неожиданный способ отремонтировать церковь и помочь деньгами священнику. Одна из жительниц вызвалась испечь уникальный пирог, который стал бы объемной моделью деревушки.

Из бисквитного теста возведены дома, заборы, сады и даже та самая церковь, ради которой все затеяно. Автор старательно воспроизвела не только пропорции, но и цвет каждого из объектов.

Теперь гигантский пирог выставлен на аукцион и есть надежда выручить за него тысяч 100 фунтов. Норма прибыли солидная, если учесть, что ингредиентов потребовалось около 100 килограммов и общая цена их не достигает и тысячи, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Необычное

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