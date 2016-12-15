На телах пассажиров А320 EgyptAir обнаружены следы взрывчатки

На телах жертв катастрофы обнаружены следы взрывчатки. Об этом говорится в заявлении специальной комиссии по расследованию катастрофы.
Из сообщения комиссии:
В центральное управление по расследованию катастроф поступили доклады от судебно-медицинской экспертизы Египта, касающиеся останков жертв крушения самолета, в которых содержалось упоминание, что были обнаружены следы взрывчатых веществ на некоторых останках жертв катастрофы.
Напомним, следовавший 19 мая 2016 года из Парижа в Каир самолет упал в Средиземное море.
На борту аэробуса находились 66 пассажиров и членов экипажа. Среди погибших было 30 граждан Египта, 15 граждан Франции и представители еще 10 государств.
После того, как судмедэксперты обнаружили взрывчатку на телах погибших, расследование авиакатастрофы передали в генпрокуратуру Египта.
Анализ записей бортовых самописцев позволил сделать вывод, что перед крушением на борту возник пожар.
Крушение A320 египетской авиакомпании над Средиземным морем: хроника событий здесь.