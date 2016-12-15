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На телах пассажиров А320 EgyptAir обнаружены следы взрывчатки

15 декабря 2016 15:40
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На телах жертв катастрофы обнаружены следы взрывчатки. Об этом говорится в заявлении специальной комиссии по расследованию катастрофы.

Из сообщения комиссии:
В центральное управление по расследованию катастроф поступили доклады от судебно-медицинской экспертизы Египта, касающиеся останков жертв крушения самолета, в которых содержалось упоминание, что были обнаружены следы взрывчатых веществ на некоторых останках жертв катастрофы.

Напомним, следовавший 19 мая 2016 года из Парижа в Каир самолет упал в Средиземное море.

На борту аэробуса находились 66 пассажиров и членов экипажа. Среди погибших было 30 граждан Египта, 15 граждан Франции и представители еще 10 государств.

После того, как судмедэксперты обнаружили взрывчатку на телах погибших, расследование авиакатастрофы передали в генпрокуратуру Египта.

Анализ записей бортовых самописцев позволил сделать вывод, что перед крушением на борту возник пожар.

Крушение A320 египетской авиакомпании над Средиземным морем: хроника событий здесь.

# Крушение египетского A320 над Средиземным морем

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