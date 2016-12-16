Сильнейший смог в Китае привел к задержке авиарейсов в аэропорту Чэнду

Новости Китая. Более 10 тысяч пассажиров застряли в аэропорту Чэнду из-за задержки рейсов. Сильнейший смог, окутавший все вокруг, перекрыл путь в воздушное пространство.

В Пекине объявлен наивысший уровень тревоги из-за резкого ухудшения качества воздуха. Эта проблема также затрагивает еще 22 китайских города.

В связи с происходящим введены обязательные меры, среди которых сокращение движения автотранспорта. Закрыты школы и детские сады. Накануне власти сообщили, что особый режим будет действовать вплоть до 21 декабря, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.