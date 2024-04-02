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Зеленский утвердил закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет

02 апреля 2024 18:42
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Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон о понижении минимального мобилизационного возраста до 25 лет, сообщает депутат Алексей Гончаренко. Об этом пишет РИА Новости.

Закон, одобренный парламентом в прошлом году, предусматривает создание «кабинета призывника» для электронного направления повесток и отменяет статус «ограниченно годен» к службе.
 
Люди с таким статусом здоровья должны пройти повторное медицинское обследование в течение девяти месяцев. С 24 февраля 2022 года Украина находилась на военном положении, и мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать страну.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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