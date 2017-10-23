В результате стрельбы в американском штате Вирджиния погибли два человека

Новости США. 22 октября поздно вечером в городе Александрия в Вирджинии произошла стрельба.

По информации The Washington Post, в результате инцидента два человека были убиты на месте, а один был серьезно ранен. Стрельба произошла в городском парке.

Улицы города возле места происшествия были перекрыты. Полиция заявила, что угрозы для общественности нет.

Информации о нападавшем и его задержании нет. Мотивы преступника пока неизвестны.

Продолжается расследование.

В ночь с 1 на 2 октября по посетителям кантри-фестиваля в Лас-Вегасе из окон гостиницы была открыта стрельба.