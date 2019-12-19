В результате стрельбы у Лубянки погиб сотрудник спецслужбы

Новости России. Стали известны новые подробности инцидента со стрельбой в центре Москвы у здания ФСБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным, в результате нападения погиб сотрудник спецслужбы, двое его коллег получили тяжелые ранения. Точной информации о количестве пострадавших пока нет. Российские СМИ сообщают, что ранены от трёх до пяти человек.

Напомним, инцидент произошёл несколько часов назад. Неизвестный открыл стрельбу из автомата около здания Федеральной службы безопасности. Услышав выстрелы, прохожие в панике разбежались по сторонам. В сети уже появились первые кадры, снятые очевидцами.