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В результате стрельбы у Лубянки погиб сотрудник спецслужбы

19 декабря 2019 20:10
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Новости России. Стали известны новые подробности инцидента со стрельбой в центре Москвы у здания ФСБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате стрельбы у Лубянки погиб сотрудник спецслужбы-1

По последним данным, в результате нападения погиб сотрудник спецслужбы, двое его коллег получили тяжелые ранения. Точной информации о количестве пострадавших пока нет. Российские СМИ сообщают, что ранены от трёх до пяти человек.

В результате стрельбы у Лубянки погиб сотрудник спецслужбы-4

Напомним, инцидент произошёл несколько часов назад. Неизвестный открыл стрельбу из автомата около здания Федеральной службы безопасности. Услышав выстрелы, прохожие в панике разбежались по сторонам. В сети уже появились первые кадры, снятые очевидцами.  

В результате стрельбы у Лубянки погиб сотрудник спецслужбы-7

Сейчас движение в районе Большой Лубянки перекрыто. В городе введен план «Сирена». Нападавшего удалось ликвидировать, его личность устанавливается. Проверяется также информация о возможных связях стрелка с террористическими организациями. Нападение произошло накануне Дня работников органов безопасности Российской Федерации.

# Стрельба # Фотофакт

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