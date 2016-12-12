В результате снегопада в США задержаны более 2 тысяч авиарейсов

Новости США. Со снегопадами 12 декабря борются и Соединенные Штаты Америки. Из-за осадков здесь отменены и задержаны более двух тысяч авиарейсов.

Причем большая часть аннулированных маршрутов приходится на чикагский аэропорт О’хара.

Остановилась жизнь во многих городах страны.

Не привыкшие к обильным снежным осадкам, американцы наблюдали толщину сугробов до 30 сантиметров.

Для некоторых это стало хорошим поводом закрыться дома. Ведь и температура воздуха опустилась до непривычных для этих широт минус 30.

На правах хозяина циклон еще несколько дней будет проверять на прочность нервы граждан и работу дорожных служб США. А пока рядовые американцы, вооружившись лопатами, вышли на борьбу с бесконечным снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.