Разбирать нужно было так, чтобы не похоронить живых людей: свидетели трагедии о землетрясении в Армении

Новости Армении. 7 декабря 1988 года в Армении – одной из 15 сестер-республик Союза – произошло катастрофическое по своим последствиям землетрясение. Считается, что сила толчков была равноценной взрыву нескольких атомных бомб.

За 30 секунд от стихии пострадали 21 город и 350 сел. По официальным данным, погибло 25 тысяч человек. Трагедия Армении потрясла весь мир. Гуманитарную помощь республике оказали 111 государств. В числе спасателей были и белорусы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сильнейшее землетрясение произошло 7 декабря 1988 года в 11:41 по местному времени. Ровно 30 секунд, которые бушевала стихия, поломали судьбы десятков тысяч людей.

То утро, казалось, не предвещало беды. В Кировакане большая семья Хроян собралась вместе. Повод радостный. Свадьба одного из братьев.

Карине Хроян:

Целый вечер играли, боролись, баловались, радовались. Отец с матерью счастья не знали.

И все-таки это утро было не совсем обычным. Позже выжившие вспоминали особенное чувство тревоги. Горе уже витало в воздухе. День был хмурый. Зимний воздух прогрелся до не зимних15 градусов тепла. Капал дождь. Будто бы природа уже оплакивала армянские города.

11 часов 30 минут. Время отсчитывает последние минуты жизни для десятков тысяч человек. В школах звенит звонок на третий урок. В детском саду детей выводят на прогулку. 11 часов 40 минут. Один из братьев Хроян выходит из дома по делам. Ровно через минуту раздаться первый толчок.

Приборы фиксируют 7 толчков мощностью в 10 баллов по школе Рихтера. Уже после специалисты подсчитают: удар стихии соизмерим с 10 бомбами, сброшенными на Хиросиму. Буквально за минуту Ленинакан, Спитак просто стерты с лица земли. Еще 300 населенных пунктов частично разрушены.

Карине Хроян:

Все кричали, все плакали. Доставали из развалов людей.

Размик Хумарян:

Спитака нет. Как нет?

Многоэтажные дома превратились в склепы. В каждой квартире в эти минуты разыгрывалась своя драма. В Ленинакаме 11-летнюю Сируш мама заворачивает в одеяло и выбрасывает в окно третьего этажа.

Сируш Нерсисьян:

Я у нее спрашивала, почему она так поступила. Она и сейчас скажет: «Я думала, я умру, пусть ребенок спасается».

Многие оказываются заживо погребенными под бетонной плитой весом в полторы тонны. Без воды и еды под завалами люди ждали помощи. Карине с родственниками, с надеждой, ищут своих. Но на руинах находят только эту фотографию.

Карине Хроян:

Их там семеро было. Все погибли. Три брата. Их искали несколько дней. Хлопцев нашли на 4 день.

Чтобы разобрать завалы, необходима техника и специалисты. Но в пострадавших городах их катастрофически не хватает. Клич о помощи бросили по всему Союзу. Это один из последних моментов в истории СССР, когда все советские страны объединились, чтобы помочь Армении. Из Минска в зону бедствия экстренно вылетает 30 самолетов. На борту – 500 спасателей и порядка 20 строительных кранов.

Виктор Лопато, электромонтер:

Приказа никакого не было. Люди инициативные были.

Василий Ткачев, электромонтер:

Все, кому предлогали, поехали.

Среди добровольцев – и белорусские энергетики. Катастрофа обесточила почти 40% всей территории Армении. На руинах разбивались палаточные лагеря. Без тепла и света. Природа по-прежнему испытывала людей на прочность. Ударили сильные морозы. Чтобы согреется, прямо на улицах разводят костры.

Василий Ткачев:

Наша задача была обеспечить электроэнергией, потому что зима, темнеет рано, чтобы могли включить какие-то электроприборы. Кипятильники, чайники. Горе было у людей очень большое. Вместе с ними мы чувствовали это все.

Все эти дни помощь в прямом смысле летит со всех сторон. 118 государств со всех континентов. Десятки тысяч добровольцев. На восстановительные работы приехали 45 тысяч строителей из всех союзных республик.

Сергей Новиков, кинооператор:

Самолеты сажались каждую минуту. Устойчивый запах солярки и неразбериха..

Из-за землетрясения на взлетно-посадочных полосах образуются трещины. Попав в одну из них, гибнет югославский спасательный самолет. Днем позже из Минска вылетает грузовой борт. Везут самое необходимое – медикаменты, теплое белье, одежду. Среди «гуманитарки» в грузовом отсеке летит и съемочная группа. Мир увидит трагедию глазами операторов. В память Юрия Горулева навсегда врежется самый длинный в его жизни план.

Юрий Горулев, кинооператор:

Мы проехали 10 минут по улице, которая вся была уставлена гробами. 120 метров большая кассета. Включил и отпустил, когда закончилась пленка.

На счету каждая минута. Но дороги разрушены, аэродромы обесточены. Только 8 декабря в Ленинакан добирается первая колонна техники. Увидев спасателей, люди грудью бросались на транспорт. Под завалами все еще слышны голоса заживо погребенных.

Анатолий Цыбуля, заместитель начальника белорусского спасательного отряда:

Как будто ты находишься в фильме ужасов на улице.

Белорусский отряд приступает к разбору завалов. Работают круглосуточно. В зоне ответственности – 110 разрушенных промышленных производств. Разбирают крайне осторожно и практически вручную.

Анатолий Цыбуля:

Разбирать нужно было так, чтобы не похоронить живых людей. Слава Богу, что при такой спешке, при такой эмоциональной нагрузке белорусская команда не допустила ни одного промаха.

К исходу седьмых суток официального числа погибших еще нет. Но уже ясно: кровавый счет идет на десятки тысяч. Траурным процессиям в городах нет конца. К этому времени из-под завалов спасены почти 15 тысяч человек. Живых уже практически нет.

Когда первый шок прошел и экстренные спасательные работы были завершены, начались подсчеты. От их результатов, как от землетрясения, мир содрогнулся. 25 тысяч человек погибли, еще 140 тысяч стали инвалидами. Полмиллиона лишились своих домов.