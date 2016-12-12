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Снежный шторм обрушился на США: в Чикаго выпало 30 см снега, в Огайо – почти метр

12 декабря 2016 06:42
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Новости США. С непогодой справляются Соединенные Штаты Америки. На страну обрушился снежный шторм. В Чикаго выпало 30 сантиметров снега, на улицах Огайо высота снежного покрова составляет почти метр.

Из-за бушующей стихии в аэропортах массово отменяют авиарейсы. Только за минувшие сутки не состоялось более тысячи вылетов. Из-за непрекращающегося снегопада растет число чрезвычайных ситуаций на дорогах.

Метеорологи прогнозируют в ближайшее время мощный циклон накроет и штат Нью-Йорк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Снегопады

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