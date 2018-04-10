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В Европе из-за забастовок перевозчиков отменено более 800 рейсов

10 апреля 2018 10:00
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Новости мира. Европейские авиаперевозчики объявили забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе из-за забастовок перевозчиков отменено более 800 рейсов -1

На работу не вышли сотрудники двух крупнейших компаний. Полёты приостановлены в четырёх немецких аэропортах. Только 10 апреля  отменены свыше восьмисот рейсов.

В Европе из-за забастовок перевозчиков отменено более 800 рейсов -4

Не состоится и четверть запланированных перелётов французской компании. Таким образом профсоюзы хотят повлиять на работодателей перед тарифными переговорами. Вероятнее всего, стачка повторится и на следующей неделе.

# Авиасообщение # Фотофакт

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