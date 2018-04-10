В Европе из-за забастовок перевозчиков отменено более 800 рейсов

Новости мира. Европейские авиаперевозчики объявили забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На работу не вышли сотрудники двух крупнейших компаний. Полёты приостановлены в четырёх немецких аэропортах. Только 10 апреля отменены свыше восьмисот рейсов.