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В Рединге мужчина с ножом напал на прохожих, погибли три человека

21 июня 2020 07:15
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Новости Великобритании. 20 июня около 19:00 (21:00 по мск) в Рединге в результате нападения вооружённого ножом мужчины погибли три человека. Об этом сообщается на официальном сайте полицейского управления по региону долины реки Темзы.

Подозреваемым является 25-летний местный житель. Сейчас он находится под стражей. В результате действий нападавшего погибли три человека, ещё трое – получили ранения и были доставлены в больницу.

Старший суперинтендант полиции Иен Хантер пояснил, что в настоящее время правоохранители не ведут поиск других подозреваемых. Хантер уточнил, что происшествие не рассматривается в качестве террористического акта, а также не связан с протестами.

Расследование продолжается.

# Убийство

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