Испанские экологи изучат сточные воды и зоны для купания на наличие коронавируса

Новости Испании. Живет ли коронавирус в воде? Ответом на этот вопрос озадачились испанские экологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Живет ли коронавирус в воде? Ответом на этот вопрос озадачились испанские экологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти страны поручили провести анализ сточных вод, а также зоны для купания на наличие коронавируса. Причем выбраны были места с наибольшим числом потенциальных пользователей. Кроме того, будут взяты пробы на участках рек, озер и водохранилищ, которые могут быть использованы для купания.
Если следов вируса не будет выявлено, то это послужит весомым аргументом для привлечения туристов в страну на время пляжного сезона.