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Испанские экологи изучат сточные воды и зоны для купания на наличие коронавируса

20 июня 2020 18:22
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Новости Испании. Живет ли коронавирус в воде? Ответом на этот вопрос озадачились испанские экологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанские экологи изучат сточные воды и зоны для купания на наличие коронавируса-1

Власти страны поручили провести анализ сточных вод, а также зоны для купания на наличие коронавируса. Причем выбраны были места с наибольшим числом потенциальных пользователей. Кроме того, будут взяты пробы на участках рек, озер и водохранилищ, которые могут быть использованы для купания.

Испанские экологи изучат сточные воды и зоны для купания на наличие коронавируса-4

Если следов вируса не будет выявлено, то это послужит весомым аргументом для привлечения туристов в страну на время пляжного сезона.

# Коронавирус # Фотофакт

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