Самолёт Бориса Джонсона перекрасят в цвета британского флага. Это будет стоить больше миллиона долларов

Новости Великобритании. Макияж за миллион: самолет Бориса Джонсона перекрасят в цвета британского флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лайнер Королевских ВВС сменит строгий серый «костюм» на яркие цвета «Юнион Джека». Обновка будет стоить чуть больше миллиона долларов.

В британском правительстве подчеркнули, что перекраска «стоит своих денег» и позволит Великобритании демонстрировать свою роль и значение на мировой арене.