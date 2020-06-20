Самолёт Бориса Джонсона перекрасят в цвета британского флага. Это будет стоить больше миллиона долларов
Новости Великобритании. Макияж за миллион: самолет Бориса Джонсона перекрасят в цвета британского флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лайнер Королевских ВВС сменит строгий серый «костюм» на яркие цвета «Юнион Джека».
Обновка будет стоить чуть больше миллиона долларов.
В британском правительстве подчеркнули, что перекраска «стоит своих денег» и позволит Великобритании демонстрировать свою роль и значение на мировой арене.
Самолет Royal Force Voyager, построенный на базе Airbus A330, служит для путешествий премьер-министра Великобритании, а также некоторых членов королевской семьи. В настоящее время лайнер находится в Кембриджшире, где ведется подготовка к перекраске.