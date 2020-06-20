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В Москве +20, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 июня

20 июня 2020 15:47
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В Париже обещают облачную с прояснениями погоду и +20. На градус меньше и дожди прогнозируют в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».

Жара на паузе? Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Москве +20, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 июня-1

В Риме ожидается +25. В Мадриде будет +32 и ясно. В Софии в начале недели синоптики обещают +20. В Анкаре прогнозируют на градус выше.

В Москве +20, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 июня-4

Гроза, дождь и +28 ожидаются в Афинах. Переменная облачность будет в Прибалтике. В Варшаве столбик термометра покажет +25, ожидаются дожди.

В Москве +20, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 июня-7

В Киеве будет +31 и переменная облачность. В Москве прогнозируют +20.

# Погода в Беларуси

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