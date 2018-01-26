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В районе Эльбруса возобновлены поиски пропавших белорусских альпинистов

26 января 2018 09:28
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Новости Беларуси. 26 января в 9:40 возобновились поиски пропавших на Эльбрусе граждан Беларуси.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, 23-летнего гомельчанина и 32-летнего минчанина ищут десять спасателей. Поиски начались утром 25 января. Спасательный отряд был оперативно сформирован за 15 минут. Вечером того же дня поиски были приостановлены из-за наступления темноты.

О пропавших туристах спасатели узнали от родственников. Молодые люди не зарегистрировались ни в одном подразделении.

Эта вершина – самая высокая точка Европы. Она называется одной из самых опасных.

Что должны были знать пропавшие на Эльбрусе альпинисты? (здесь подробнее).

# Альпинизм

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