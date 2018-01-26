В районе Эльбруса возобновлены поиски пропавших белорусских альпинистов

Новости Беларуси. 26 января в 9:40 возобновились поиски пропавших на Эльбрусе граждан Беларуси.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, 23-летнего гомельчанина и 32-летнего минчанина ищут десять спасателей. Поиски начались утром 25 января. Спасательный отряд был оперативно сформирован за 15 минут. Вечером того же дня поиски были приостановлены из-за наступления темноты.

О пропавших туристах спасатели узнали от родственников. Молодые люди не зарегистрировались ни в одном подразделении.

Эта вершина – самая высокая точка Европы. Она называется одной из самых опасных.