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В Раде признали, что не могут запретить украинцам смотреть контент из РФ

27 января 2024 12:43
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Депутат Верховной Рады Украины Софья Федина сообщила, что власти Украины не могут в полной мере ограничивать доступ к русскоязычному контенту в интернете. Об этом пишет ТАСС.

«...[украинцы – прим. ред.] смотрят то, что хотят смотреть», – сказала она.

По ее мнению, люди пользуются VPN для того, чтобы просматривать желаемый контент, в основном молодые люди, движимые протестом. Несмотря на запрет и ограничение доступа к российскому контенту, в том числе литературе и фильмам, люди по-прежнему получают доступ к нему через иностранные социальные сети и видеохостинги.

# Международная политика

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