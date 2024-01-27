В Раде признали, что не могут запретить украинцам смотреть контент из РФ

Депутат Верховной Рады Украины Софья Федина сообщила, что власти Украины не могут в полной мере ограничивать доступ к русскоязычному контенту в интернете. Об этом пишет ТАСС.

«...[украинцы – прим. ред.] смотрят то, что хотят смотреть», – сказала она.

По ее мнению, люди пользуются VPN для того, чтобы просматривать желаемый контент, в основном молодые люди, движимые протестом. Несмотря на запрет и ограничение доступа к российскому контенту, в том числе литературе и фильмам, люди по-прежнему получают доступ к нему через иностранные социальные сети и видеохостинги.