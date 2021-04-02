В программу третьих Европейских игр включили спортивное скалолазание и триатлон

Спортивное скалолазание и триатлон включены в соревновательную программу III Европейских игр, которые примет Польша в 2023 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортивное скалолазание будет впервые представлено в континентальном спортивном форуме, где атлеты получат возможность квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Триатлон же вернется в программу Европейских игр во второй раз.