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В программу третьих Европейских игр включили спортивное скалолазание и триатлон

02 апреля 2021 12:46
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Спортивное скалолазание и триатлон включены в соревновательную программу III Европейских игр, которые примет Польша в 2023 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В программу третьих Европейских игр включили спортивное скалолазание и триатлон-1

Спортивное скалолазание будет впервые представлено в континентальном спортивном форуме, где атлеты получат возможность квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Триатлон же вернется в программу Европейских игр во второй раз.

III Европейские игры в Кракове пройдут с 9 по 25 июня 2023 года.

# Европейские игры # Фотофакт

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