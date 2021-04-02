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Локдаун в Канаде и режим ЧП в Молдове: в мире ужесточают коронавирусный карантин

02 апреля 2021 08:51
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Рост числа зараженных COVID-19 вынуждает многие страны ужесточать карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Локдаун в Канаде и режим ЧП в Молдове: в мире ужесточают коронавирусный карантин-1

Так, в Молдове до 30 мая объявлен режим чрезвычайного положения. Под запретом пребывание граждан в общественных местах – парках, площадках и зонах отдыха. Учебные заведения переходят на дистанционный формат. За соблюдением ограничений следит Министерство обороны страны.

Локдаун в Канаде и режим ЧП в Молдове: в мире ужесточают коронавирусный карантин-4

Вводит локдаун и крупнейший регион Канады. С 3 апреля и в течение четырех недель в провинции Онтарио будут закрыты предприятия сферы услуг. В магазинах одновременно сможет находиться ограниченное число покупателей.

Локдаун в Канаде и режим ЧП в Молдове: в мире ужесточают коронавирусный карантин-7

Сложная эпидобстановка наблюдается в Бразилии. В Рио-де-Жанейро закрыты все заведения, кроме жизненно необходимых. Система здравоохранения страны на грани полного коллапса.

В преддверии пасхальных праздников ограничения также усилили в Австрии, Франции, Словении и Хорватии.

# Коронавирус # Фотофакт

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