Локдаун в Канаде и режим ЧП в Молдове: в мире ужесточают коронавирусный карантин

Рост числа зараженных COVID-19 вынуждает многие страны ужесточать карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рост числа зараженных COVID-19 вынуждает многие страны ужесточать карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Молдове до 30 мая объявлен режим чрезвычайного положения. Под запретом пребывание граждан в общественных местах – парках, площадках и зонах отдыха. Учебные заведения переходят на дистанционный формат. За соблюдением ограничений следит Министерство обороны страны.
Вводит локдаун и крупнейший регион Канады. С 3 апреля и в течение четырех недель в провинции Онтарио будут закрыты предприятия сферы услуг. В магазинах одновременно сможет находиться ограниченное число покупателей.
Сложная эпидобстановка наблюдается в Бразилии. В Рио-де-Жанейро закрыты все заведения, кроме жизненно необходимых. Система здравоохранения страны на грани полного коллапса.
В преддверии пасхальных праздников ограничения также усилили в Австрии, Франции, Словении и Хорватии.