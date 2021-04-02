Локдаун в Канаде и режим ЧП в Молдове: в мире ужесточают коронавирусный карантин

Рост числа зараженных COVID-19 вынуждает многие страны ужесточать карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Молдове до 30 мая объявлен режим чрезвычайного положения. Под запретом пребывание граждан в общественных местах – парках, площадках и зонах отдыха. Учебные заведения переходят на дистанционный формат. За соблюдением ограничений следит Министерство обороны страны.

Вводит локдаун и крупнейший регион Канады. С 3 апреля и в течение четырех недель в провинции Онтарио будут закрыты предприятия сферы услуг. В магазинах одновременно сможет находиться ограниченное число покупателей.