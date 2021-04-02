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На Тайване сошёл с рельсов поезд: погибли не меньше 36 человек

02 апреля 2021 08:44
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Железнодорожная авария на Тайване. С рельсов сошел пассажирский поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке погибших как минимум 36 человек, еще более 60 пострадали.

На Тайване сошёл с рельсов поезд: погибли не меньше 36 человек-1

На Тайване сошёл с рельсов поезд: погибли не меньше 36 человек-3

ЧП произошло при въезде в горный тоннель. В составе находились около 350 человек. По предварительным данным, поезд столкнулся с камнеуборочной техникой. Машина была плохо припаркована и соскользнула на пути. В результате удара некоторые вагоны оказались деформированы.

На Тайване сошёл с рельсов поезд: погибли не меньше 36 человек-6

На Тайване сошёл с рельсов поезд: погибли не меньше 36 человек-8

На месте развернута масштабная поисково-спасательная операция. Люди выбираются из тоннеля по крыше. Пострадавших развозят в ближайшие больницы.

# Авария # Фотофакт

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