На Тайване сошёл с рельсов поезд: погибли не меньше 36 человек

Железнодорожная авария на Тайване. С рельсов сошел пассажирский поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке погибших как минимум 36 человек, еще более 60 пострадали.

ЧП произошло при въезде в горный тоннель. В составе находились около 350 человек. По предварительным данным, поезд столкнулся с камнеуборочной техникой. Машина была плохо припаркована и соскользнула на пути. В результате удара некоторые вагоны оказались деформированы.