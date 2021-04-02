В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали 39 человек

Новости Турции. Серьезное ДТП произошло в Турции. Пассажирский автобус, который следовал в Стамбул, съехал с дороги в кювет и перевернулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Серьезное ДТП произошло в Турции. Пассажирский автобус, который следовал в Стамбул, съехал с дороги в кювет и перевернулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате происшествия пострадали 39 человек. Состояние некоторых оценивается как тяжелое. К месту аварии направлены пожарные и бригады медиков.
Согласно предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Ведется расследование.