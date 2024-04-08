В Приуралье обостряется ситуация с паводком – несколько десятков тысяч домов затоплены

В Приуралье продолжает обостряться ситуация с паводком. Из-за подъема уровня воды в реках затопленными оказались несколько десятков тысяч домов. В некоторых областях введен режим чрезвычайной ситуации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И как ожидается, обстановка будет только ухудшаться. В ближайшие три дня прогнозируется основной приход воды. Из-за чего наводнение в регионе рискует стать крупнейшим за последние 80 лет. Сейчас вода продолжает прибывать, началась эвакуация местных жителей.

Сергей Салмин, глава Оренбурга (Россия):

Сегодня, 7 апреля, паводковая ситуация остается критической. Вода прибывает, и в ближайшие дни ее уровень будет только расти. В тех районах, которые находятся в зоне подтопления, в пойме Урала и Сакмары, в ближайшее время продолжится отключение электроэнергии. Если это произошло, значит, нужно немедленно эвакуироваться.