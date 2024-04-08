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Постпред США: членство Украины в НАТО возможно после окончания конфликта

08 апреля 2024 15:18
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НАТО планирует предпринять шаги по присоединению Украины к Альянсу на летнем саммите в Вашингтоне, заявила представитель США в НАТО Джулианна Смит. Об этом пишет ТАСС.

Она отметила, что Североатлантический альянс сохраняет свою заботу об обеспечении национальной безопасности и намерен демонстрировать единство в поддержке Украины.
 
Хотя украинская сторона подала заявку на присоединение к НАТО, приглашение на предстоящем саммите не будет сделано. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков предостерег о негативных последствиях возможного вступления Украины в НАТО.

# Международная политика

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