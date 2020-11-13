В пригороде Парижа мигранты больше недели выходят на улицы и устраивают погромы
Новости Франции. Мигранты атакуют пригород Парижа. Уже больше недели молодые люди выходят вечером на улицы и по непонятной причине устраивают погромы: жгут петарды и файеры, поджигают автомобили и мусорные баки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На днях группа беженцев попыталась взорвать микроавтобус, однако крупного происшествия удалось избежать. Взрывное устройство не сработало. Чтобы усмирить толпу, правоохранители применяют слезоточивый газ и другие спецсредства.
В ходе столкновений как минимум пять стражей порядка получили различные травмы. Задержаны семь человек, почти все из них – несовершеннолетние.