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В пригороде Парижа мигранты больше недели выходят на улицы и устраивают погромы

13 ноября 2020 08:32
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Новости Франции. Мигранты атакуют пригород Парижа. Уже больше недели молодые люди выходят вечером на улицы и по непонятной причине устраивают погромы: жгут петарды и файеры, поджигают автомобили и мусорные баки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пригороде Парижа мигранты больше недели выходят на улицы и устраивают погромы-1

На днях группа беженцев попыталась взорвать микроавтобус, однако крупного происшествия удалось избежать. Взрывное устройство не сработало. Чтобы усмирить толпу, правоохранители применяют слезоточивый газ и другие спецсредства.

В пригороде Парижа мигранты больше недели выходят на улицы и устраивают погромы-4

В ходе столкновений как минимум пять стражей порядка получили различные травмы. Задержаны семь человек, почти все из них – несовершеннолетние.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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