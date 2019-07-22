В пригороде Лондона произошёл пожар в крупном ТЦ

Новости Великобритании. В пригороде Лондона произошел пожар в крупном торговом центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столб дыма виден с расстояния в несколько километров. С огнем борются более 100 пожарных.

Место происшествия оцеплено. Движение на ближайших дорогах перекрыто. Из-за едкого дыма местных жителей призывают закрывать в домах окна и двери.

О причинах возгорания и пострадавших пока не сообщается. Известно, что в торговом комплексе расположено более 60 магазинов и несколько ресторанов.