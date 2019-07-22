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На популярном курорте в Мексике банда открыла стрельбу в баре: 5 человек погибли

22 июля 2019 12:34
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Новости Мексики. В Мексике вооруженная банда напала на посетителей бара: пять человек погибли, еще шестеро получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На популярном курорте в Мексике банда открыла стрельбу в баре: 5 человек погибли-1

Трагедия произошла на популярном курорте в Акапулько. Нападавшие скрылись с места преступления. По горячим следам удалось задержать лишь одного подозреваемого. Ведется расследование.

Отметим, в последние несколько лет Мексика переживает небывалый разгул насилия. В 2018 году в стране были убиты свыше 30 тысяч человек.

На популярном курорте в Мексике банда открыла стрельбу в баре: 5 человек погибли-4

# Стрельба # Фотофакт

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