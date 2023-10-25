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В прибрежных районах Бангладеш срочно эвакуируют полтора миллиона человек из-за мощного шторма

25 октября 2023 13:46
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Три человека погибли при мощном шторме «Хамнун», который обрушился на Бангладеш. Ураганный ветер разрушил сотни домов, тысячи деревьев вырваны с корнем, без электричества остались десятки населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В прибрежных районах Бангладеш срочно эвакуируют полтора миллиона человек из-за мощного шторма-1

Всем судам запрещено выходить в море, в состояние повышенной готовности переведены пожарные, полиция и даже военно-морской флот. Из прибрежных районов власти срочно эвакуируют полтора миллиона человек. Власти формируют из строителей и электриков аварийные бригады для ликвидации последствий стихии.

# Погода # Фотофакт

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