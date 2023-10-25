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Премьер-министр Израиля хочет отложить наземную операцию ЦАХАЛ в Газе

25 октября 2023 13:44
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Премьер-министр Израиля хочет отложить начало наземной операции в секторе Газа. Как сообщили местные СМИ, Биньямин Нетаньяху считает, что армия еще не готова к ней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Израиля хочет отложить наземную операцию ЦАХАЛ в Газе-1

Кроме того, нужно время для проведения переговоров об освобождении израильских заложников, которые идут при посредничестве Катара и Египта. При этом ЦАХАЛ заявил, что не будет дожидаться их итогов и не прекратит наносить удары по Газе. В самом анклаве сложилась катастрофическая ситуация. В ООН заявили, что все гуманитарные операции там будут свернуты, если Израиль немедленно не снимет запрет на поставку топлива. Его запасы на исходе. Уже через несколько часов Газа полностью останется без воды, электричества и медицинской помощи.

# Палестина-Израиль # Биньямин Нетаньяху # Фотофакт

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