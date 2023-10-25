Польша объявила о начале масштабных военных учений в нескольких км от белорусской границы

Польша возобновила военную активность у границ Беларуси. Сегодня, 25 октября, стало известно о начале масштабных учений, которые пройдут в нескольких километрах от рубежей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В маневрах под кодовым названием «Зубр-23» будут задействованы более двух тысяч солдат и сотни единиц техники. Они пройдут в четырех воеводствах, в том числе и за пределами полигонов. Как отметили в Минобороны Польши, учения направлены не только на повышение уровня безопасности вдоль восточной границы, но и на подготовку войск к действиям в экстремальных условиях. Активная фаза учений начнется 26 октября и продлится до 29 октября.