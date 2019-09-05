В Японии пассажирский поезд врезался в грузовик и сошёл с рельсов

Новости Японии. Пассажирский поезд сошел с рельсов в японском городе Иокогама в результате столкновения с грузовиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От сильного удара автомобиль загорелся.
Новости Японии. Пассажирский поезд сошел с рельсов в японском городе Иокогама в результате столкновения с грузовиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От сильного удара автомобиль загорелся.
В результате аварии, как минимум 30 человек пострадали, их доставили в больницу. В ликвидации последствий задействованы спасатели.
Правоохранители ведут расследование причин инцидента.