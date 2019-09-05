Прямой эфир

В Японии пассажирский поезд врезался в грузовик и сошёл с рельсов

05 сентября 2019 09:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Пассажирский поезд сошел с рельсов в японском городе Иокогама в результате столкновения с грузовиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От сильного удара автомобиль загорелся.

В Японии пассажирский поезд врезался в грузовик и сошёл с рельсов-1

В результате аварии, как минимум 30 человек пострадали, их доставили в больницу. В ликвидации последствий задействованы спасатели.

В Японии пассажирский поезд врезался в грузовик и сошёл с рельсов-4

Правоохранители ведут расследование причин инцидента.

# ДТП # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Италии объявлен состав нового правительства
05 сентября 2019 07:35

В Италии объявлен состав нового правительства

Пентагон выделил более 3,5 млрд долларов из бюджета на возведение стены с Мексикой
05 сентября 2019 07:29

Пентагон выделил более 3,5 млрд долларов из бюджета на возведение стены с Мексикой

Число жертв разрушительного урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи человек
04 сентября 2019 11:56

Число жертв разрушительного урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи человек